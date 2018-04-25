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البنك الزراعي يعتزم ميكنة دفتر التوفير الورقي قريبا

02:57 م الأربعاء 25 أبريل 2018
البنك الزراعي يعتزم ميكنة دفتر التوفير الورقي قريبا

بنك التنمية والائتمان الزراعي

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك الزراعي المصري، إن البنك يعتزم ميكنة حساب التوفير الورقي قبل نهاية يونيو المقبل.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن البنك انتهى من إعداد الإجراءات اللازمة لتفعيل بطاقة الخصم المباشر للسحب والمشتريات قبل نهاية يونيو، على جميع الأوعية الادخارية بما يتوافق مع معايير الأمان وقواعد البنك المركزي المصري.

وسيبلغ عدد عملاء البنك الذين يستفيدون من بطاقة الخصم المباشر 2 مليون عميل، بحسب المصدر.

وقال المصدر إن إطلاق بطاقات الخصم المباشر سيصاحبه توفير منظومة دفع إلكتروني تشمل الكريدت كارد والمحافظ الذكية.

ويعمل البنك الزراعي المصري حاليا على خطة لإعادة الهيكلة والتطوير، بعد تحويله إلى بنك قطاع عام، تحت إشراف البنك المركزي، بدلا من وزارة الزراعة، وذللك وفقا للقانون الذي صدر في نوفمبر 2016.

ويمتلك البنك أكثر من 1210 فروع في كافة أنحاء مصر، وهو أكبر البنوك الزراعية في الوطن العربي، كما هو موضح بالموقع الرسمي للبنك.

البنك الزراعي دفتر التوفير البنك المركزي منظومة دفع إلكتروني

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