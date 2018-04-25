غدا.. آخر فرصة لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مهلة سداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية للحجاج الفائزين بتأشيرات هذا العام تنتهي غدا الخميس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي بعد انتهاء مد فترة السداد التي أقرتها الوزارة للتيسير على الحجيج وإعطائهم الفرصة الكافية لتسديد الرسوم المطلوبة وفقا للمستويات الأربعة التي أعلنت عنها الوزارة.

وأهابت الوزارة بالفائزين في قرعة حج الجمعيات سرعة تسديد رسوم الحج من خلال فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى الجمهورية بإيداع المبلغ في حساب المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بموجب إذن دفع يستلمه الحاج من الإدارة الاجتماعية.

وقالت الوزارة إنها ستعتبر عدم السداد اعتذارا من جانب الحاج، وسيتم استبدالهم بغيرهم من القائمة الاحتياطية للحجاج.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم التنسيق مع وزير الصحة بشأن توقيع الكشف الطبي على الحجيج من خلال مستشفيات وزارة الصحة لعمل ملف طبي لكل حاج.

ومن المنتظر أن تغادر أولى رحلات الحجيج متجهة للمدينة المنورة في الثاني من أغسطس المقبل على ان تتوالى الرحلات من مطارات القاهرة وبرج العرب والغردقة والأقصر وأسوان، وفقا للوزيرة.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن عدد أعضاء الجمعيات الأهلية الذين قاموا بتسديد رسوم الحج حتى الآن بلغ 97% من إجمالي الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام وعددهم 12 ألف حاج.

وكانت وزارة التضامن أعلنت في وقت سابق عن أسعار برامج الحج لعام 2018 للمستويات الأربعة المنفذة لحجاج الجمعيات الأهلية، حيث تبلغ تكلفة الحج بالمستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم تكلفة إجمالية 96.9 ألف جنيه شاملة تذكرة الطيران.

والمستوى الثاني عبارة عن الإقامة في فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بتكلفة إجمالية 82.7 ألف جنيه شاملة قيمة تذكرة الطيران، والمستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم بالمنطقة المركزية 800 متر من الحرم بتكلفة إجمالية 72.5 ألف جنيه شاملة تذكرة الطيران.

والمستوى الرابع (الاقتصادي) عبارة عن الإقامة في فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 1300 متر بالمنطقة المركزية بإجمالي تكلفة 63.6 ألف جنيه شاملة تذكرة الطيران.

وتشمل جميع الأسعار الذهاب لمطار المدينة أو العودة من المدينة حسب برنامج السفر، وتوفير وجبات بالفنادق "إفطار وغذاء"، ووسائل نقل حديثة، بحسب الوزارة.