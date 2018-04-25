الدولار يرتفع عالميا لأعلى مستوى في 4 أشهر

القاهرة - وكالات:

بلغ الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر، اليوم الأربعاء، بعد زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لتتجاوز الثلاثة بالمئة، مما أثر سلبا على بعض العملات المناظرة في حين لم تساعد صورة متباينة لمسوح الشركات اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بعد عمليات بيع كبيرة في السوق الأمريكية، وتحذيرات من الشركات الأمريكية بشأن ارتفاع التكاليف مما يؤجج المخاوف من أن ازدهار أرباح الشركات ربما يقترب من نهايته، وفقا للوكالة.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيسه مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4% إلى 91.093. وارتفع المؤشر ليل الثلاثاء إلى 91.076 وهو أعلى مستوى منذ 12 يناير الماضي، قبل أن يؤدي انخفاض في الأسهم الأمريكية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، بحسب رويترز.

ومقابل الين، قارب الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 109.20 ين الذي بلغه في الجلسة السابقة. وبلغ الدولار ما يقل بقليل عن ذلك المستوى عند 109.18 ين مرتفعا 0.3% عن الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 0.2% إلى 1.3947 دولار.

وكانت العملة البريطانية تراجعت لأدنى مستوى في شهر عند 1.3919 دولار أمس الثلاثاء قبل أن ترتفع 0.3% بفضل أنباء عن استحواذ محتمل من شركة تاكيدا اليابانية للصناعات الدوائية على شاير البريطانية.

وتراجع الدولار الاسترالي 0.4% إلى 0.7569 دولار أمريكي لينخفض إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.

وتفاقمت خسائر الدولار النيوزيلندي الذي انخفض إلى 0.7102 دولار أمريكي وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير الماضي.