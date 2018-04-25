 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة ضرب سوريا كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

البنك الأهلي يبيع 60 ألف شهادة أمان بقيمة 80 مليون جنيه في نحو 8 أسابيع

11:39 ص الأربعاء 25 أبريل 2018
البنك الأهلي يبيع 60 ألف شهادة أمان بقيمة 80 مليون جنيه في نحو 8 أسابيع

البنك الاهلى

كتبت - منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن البنك باع 60 ألف شهادة من شهادات "أمان المصريين" بقيمة 80 مليون جنيه خلال نحو 8 أسابيع من بدء إصدار الشهادة بالبنك.

وبدأت 4 بنوك وهي الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري في اليوم الرابع من مارس الجاري بيع شهادة أمان المصريين بالتعاون مع شركة مصر للتأمين "حياة"، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تغطية تأمينية علي العمالة المؤقتة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويستطيع أي شخص مصري داخل البلد شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب بدون مصاريف إدارية، كما يحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا لقواعد الشهادة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.

يحيى أبو الفتوح البنك الأهلي شهادة أمان بنك مصر البنك الزراعي المصري مصر للتأمين السيسي العمالة المؤقتة

الخبر التالى:

الدولار يرتفع عالميا لأعلى مستوى في 4 أشهر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان