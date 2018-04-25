أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك اليوم

كتبت - إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء عند نفس مستوياته مساء أمس.

وبلغ سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

ووصل سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والتجاري الدولي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.