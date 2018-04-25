توتال توقع مذكرة تفاهم مع أرامكو بشأن سوق محطات البنزين السعودية

القاهرة - وكالات:

قال متحدث باسم توتال اليوم الأربعاء، إن شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة مهتمة بسوق محطات البنزين السعودية، وإنها وقعت مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية للنظر في خيارات، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المتحدث أن المذكرة وُقعت في العاشر من أبريل الجاري أثناء زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس وهي الزيارة التي شهدت توقيع اتفاقات أولية مع شركات فرنسية من بينها توتال بنحو 12 مليار دولار.