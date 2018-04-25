أسعار النفط تتراجع بفعل تأثير زيادة الإمدادات الأمريكية

القاهرة - وكالات:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل تأثر السوق بزيادة مخزونات الوقود والإنتاج في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 73.71 دولار للبرميل في الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بانخفاض 15 سنتا، أو 0.2% عن التسوية السابقة وهو ما يقل نحو 1.8 دولار عن المستوى المرتفع المسجل في نوفمبر 2014 عند 75.47 دولار للبرميل والذي بلغته في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2% إلى 67.58 دولار للبرميل وهو ما يقل أيضا عن المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية 2014 عند 69.56 دولار للبرميل والتي بلغها الخام مطلع أبريل.

وعزا متعاملون تراجع الأسعار اليوم الأربعاء إلى بيع لجني الأرباح بعد مستويات أمس الثلاثاء المرتفعة، لكن محللين عديدين قالوا إن فترة تخمة المعروض التي بدأت في 2014 انتهت الآن بسبب تعطل إمدادات وكذلك قوة الطلب، وفقا للوكالة.

وحدث ذلك بفعل تخفيضات الإنتاج التي قادتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي بدأت في 2017 بهدف دعم السوق، بالإضافة إلى تأثير الاضطرابات السياسية على إمدادات من الشرق الأوسط وفنزويلا وأفريقيا.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 1.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 20 أبريل إلى 429.1 مليون برميل وفقا لتقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس الثلاثاء.

وتنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الأسبوعية لمخزونات الوقود وإنتاج الخام في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء.