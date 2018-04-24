المتر بـ 5 جنيهات.. أسعار "زينة رمضان" في منطقة الخيامية

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كتبت وتصوير- دينا خالد:

تقف رانيا أمام أحد محال الخيامية بالقرب من باب زويلة بالقاهرة، تشتري احتياجاتها من "الزينة" والمستلزمات لتهيئة جو رمضاني لأسرتها خلال شهر رمضان.

تقول رانيا، التي التقاها مصراوي، إنها تحرص على شراء "زينة رمضان" وفانوس مصنوع من الخيامية كل عام.

دفعت رانيا هذا العام مبلغ 175 جنيها من أجل شراء فانوس متوسط الحجم بسعر 40 جنيها، ومفرش للسفرة متر ونصف بسعر 85 جنيها و10 أمتار زينه قماش بـ 50 جنيها، حيث يبلغ ثمن المتر 5 جنيهات.

ويقول شادي شعبان، صاحب أحد المحلات بيع مشغولات الخيامية، إن أسعار "زينة رمضان" المصنوعة من الخيامية مازالت مستقرة عند أسعار العام الماضي، لكنها تشهد زيادة في الفوانيس المصنوعة من الخشب بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب.

وأضاف شعبان، لمصراوي أن أسعار الفوانيس تبدأ من 25 جنيها حتى 400 جنيه، بينما يتراوح سعر المفرش المصنوع من الخيامية بين 85 و190 جنيها طبقا لجودة القماش وعدد الأمتار.

ويتحدد سعر الفانوس المصنوع من قماش الخيامية بناء على جودة القماش المستخدم وعدد الأضلاع (رباعي أو خماسي أو سداسي)، فكلما زاد عدد الأضلاع احتاج خشب أكثر وقماش أكثر، بحسب شعبان.

وبحسب شعبان، تحرص الكثير من السيدات على شراء العياشات (أطباق العيش) المصنوعة من الخيامية، حيث يبدأ سعرها من 15 جنيها، فضلًا عن سلات قمامة والتي يبلغ سعرها 25 جنيها، وعلب المناديل بسعر 20 جنيها للواحدة، فيما يبلغ سعر الصينية المغطاة بالخيامية بـ 55 جنيها.

وبحسب شعبان، يتراوح سعر قماش الخيامية بين 13 و18 جنيها حسب الجودة سواء قطن أو بوليستر.

ويبيع شعبان، مجسمات مصنوعة من الخيامية، مثل عربة فول أو مسجد، يتراوح سعرها بين 100 و180 جنيها، بينما تبدأ أسعار القعدة العربي من 550 جنيها حتى 1000 جنيه حسب المساحة.

ويصف شعبان الإقبال بأنه مازال ضعيفا مثل العام الماضي، متوقعا أن يزداد مع إقتراب شهر رمضان المبارك.

ويضيف شعبان أن أكثر ما يميز الموسم هذا العام هو انتشار الجروبات والصفحات على الفيس بوك التي تشتري منهم بأسعار الجملة وتبيع على الصفحات، وهو ما ساهم في حالة رواج بالسوق.