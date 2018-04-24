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أسعار الذهب تتراجع محليا 6 جنيهات خلال تعاملات الثلاثاء

04:47 م الثلاثاء 24 أبريل 2018
أسعار الذهب تتراجع محليا 6 جنيهات خلال تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 جنيهات للجرام مقارنة بمستويات أمس الإثنين، تأثرا بتراجع الأسعار العالمية خلال الأيام الماضية.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 650 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 656 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 557 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 743 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5200 جنيه.

وأرجع نجيب تراجع سعر الذهب في مصر اليوم إلى التأثر بانخفاض الأسعار العالمية خلال جلسات الأيام الماضية على الرغم من ارتفاعه اليوم.

وبعد أن تراجع في الجلسات الثلاث السابقة، زاد السعر الفوري للذهب عالميا 0.2% إلى 1327.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوكالة إن هذا المستوى لا يبعد عن مستوى 1321.81 دولار المسجل أمس الإثنين وهو الأضعف للمعدن منذ السادس من أبريل.

أسعار الذهب

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