غدا.. عطلة في البنوك والبورصة بمناسبة عيد تحرير سيناء
كتب - مصطفى عيد:
أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل غدا في البنوك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
وقال البنك: "بمناسبة عيد تحرير سيناء تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018".
وأضاف البنك: "على أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018".
وكانت البورصة المصرية أعلنت، الأحد الماضي، تعطيل العمل يوم الأربعاء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
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