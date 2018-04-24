غدا.. عطلة في البنوك والبورصة بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتب - مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، تعطيل العمل غدا في البنوك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال البنك: "بمناسبة عيد تحرير سيناء تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق 25 أبريل 2018".

وأضاف البنك: "على أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 26 أبريل 2018".

وكانت البورصة المصرية أعلنت، الأحد الماضي، تعطيل العمل يوم الأربعاء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.