"هاتوا الفوانيس يا ولاد".. الأسعار ترتفع ومحمد صلاح ينعش الإقبال

كتبت وتصوير- دينا خالد:

توجهت نيفين مصطفى، ربة منزل، إلى منطقة حارة اليهود بالعتبة، كعادتها لشراء فوانيس رمضان كل عام.

لكن هذا العام كانت نيفين تبحث عن شكل محدد من الفوانيس "كنت بدور على فانوس محمد صلاح، لأن حفيدي 5 سنين بيحب الكرة ومحمد صلاح جدا".

وانتشر هذا العام فوانيس على هيئة لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعدما تألق اللاعب خلال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وحصل على أحسن لاعب في البطولة مؤخرًا.

اشترت نيفين فانوس لحفيدها بمبلغ 240 جنيها، لكن رغم أن سعره يبدو مرتفعا بعض الشيء إلا أنها ترى أنه لا يزال في متوسط أسعار العام الماضي.

لكن جابر عطا الله، أحد تجار حارة اليهود، لمصرواي إن أسعار الفوانيس تشهد هذا العام ارتفاعا يصل إلى 15% على الفانوس اللعبة، وبنسبه 10% على الفانوس الخشب، بينما مازالت أسعار الفانوس الصاج ثابتة عند أسعار العام الماضي.

ويرجع عطا الله ارتفاع أسعار الفوانيس اللعبة إلى القيود المفروضة على استيرادها، أما الزيادة في أسعار الفوانيس الخشب ناتجة عن زيادة أسعار الأخشاب خلال هذا العام.

وكان وزير التجارة والصناعة السابق، منير فخري عبدالنور، قرر في أبريل من عام 2015، وقف استيراد فانوس رمضان من كافة دول العالم، والاعتماد على الصناعة المحلية.

ودفع منع الاستيراد المنتجين المحليين إلى تطوير الصناعة المحلية بدلا من الاعتماد على الشكل التقليدي (الصاج الثقيل) والذي قل الطلب عليه سابقا، وتطويره حتى عاد الطلب عليه مرة أخرى.

وتبدأ أسعار الفوانيس الصاج من 35 جنيها لأصغر حجم حتى 450 جنيها، ويتراوح سعر الفانوس اللعبة بين 75 جنيها لشكل الفانوس التقليدي.

ويرتفع السعر للفوانيس المجسمة (اللعبة) من 150 جنيها حتى 210 جنيهات لفانوس محمد صلاح، وفقا لعطا الله.

ويتراوح سعر الفانوس الخشب بين 15 جنيها للميداليه حتى 95 جنيها للمحفور عليه الأسماء، ويصل إلى 150 جنيها لفانوس المطبوع عليه صورة محمد صلاح.

ويضيف عطا الله أن فانوس محمد صلاح يحظى بإقبال كثيف للغاية حيث يحرص تجار التجزئة الشراء منه بكميات كبيرة، بعدما زادت شعبية محمد صلاح مؤخرا.

"الناس إللي بطلت تشتري فوانيس رجعت تشتري فوانيس تاني علشان عليها صورة صلاح"، بحسب عطا الله.