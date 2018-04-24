التنمية الصناعية تتفق مع المصرف المتحد على تمويل "مصنعك جاهز بالتراخيص"

كتبت - إيمان منصور ومنال المصري:

وقع كل من هيئة التنمية الصناعية والمصرف المتحد بروتوكول تعاون مشترك، لتوفير تسهيلات تمويلية للمستثمرين ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، بالمدن الصناعية الجديدة التي تشرف عليها الهيئة، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.



وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، إن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك الوطنية والخاصة لدعم مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية.

وأعلن المركزى في يناير 2016 عن مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% متناقصة، حيث ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظقتها لهذه المشروعات خلال أربع سنوات من إطلاق المبادرة.

ووقعت الهيئة عددا من البروتوكولات المماثلة مع بعض البنوك منها بنك قناة السويس، والتنمية الصناعية والعمال المصري،

وتستهدف مبادرة وزارة التجارة والصناعة "مصنعك جاهز بالتراخيص" طرح 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020.

وقال عبد الرازق إن الهيئة تتولى في إطار المبادرة عملية إنشاء مبانى المصانع وإمدادها بالمرافق وإصدار التراخيص الخاصة بها وإتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية.

وأعلن رئيس الهيئة إنجاز 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل، وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء كافة الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.

وقال إن مشاركة المصرف المتحد في المبادرة يترجم دور البنوك لدعم الصناعة في المرحلة الحالية خاصة أن تعامل المستثمر مع البنوك تحت مظلة الهيئة كوسيط من شأنه تذليل العديد من المعوقات في الإجراءات للمستثمر.