البورصة تواصل تسجيل مستويات قياسية مع نهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت - إيمان منصور:

تباين أداء مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما واصل مؤشرها الرئيسي تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.23% عند مستوى 18121 نقطة، متأثرا بمشتريات أجنبية وعربية.

بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 88.3 مليون جنيه، و44.5 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 132.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات أمس الإثنين بنسبة 1% إلى مستوى 18080 نقطة متأثرا بمشتريات أجنبية وعربية.