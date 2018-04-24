غرفة الجيزة تدرب تجار المحمول على مهارات البيع والتفاوض

كتبت - منار الرخ:

عقدت شركة "هواوي" لتكنولوجيا الهواتف الذكية أولى دوراتها التدريبية، لتأهيل تجار المحمول بمحافظة الجيزة على مهارات البيع والتفاوض والتنمية البشرية بمشاركة أكثر من 200 من منتسبي شعبة أصحاب مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية.

وقال عصام بدر الدين، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الشُعبة وبتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى إقامة مجموعة من الدورات التدريبية لتجار المحمول بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية.

وأضاف أن هذه الدورات تستهدف تنمية مهارات وفنون البيع للتجار، والتعرف على أحدث تكنولوجيات المحمول حول العالم.

وبدأت غرفة الجيزة قبل شهرين فى تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل أصحاب مراكز الإتصالات وتجار المحمول بالتعاون مع شركات عالمية ومنها نوكيا وألكاتيل وموتورولا.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشُعبة، إن 200 من تجار المحمول شاركوا بالدورة التدريبية التي أقامتها شركة هواوي، وذلك ضمن خطة الشعبة لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للتنمية البشرية وإدارة الأعمال للعاملين بقطاع الاتصالات.

وقال حسين سعد، عضو مجلس إدارة الشُعبة، إلى أن الشعبة تستهدف التوسع فى النشاط التدريبي لمنتسبيها الذين يصل عددهم إلى نحو ٢٥٠٠ شركة تعمل بالمجال داخل محافظة الجيزة من إجمالي ١٤ ألف شركة على مستوى الجمهورية بحسب الإحصائيات الرسمية للشركات العالمية العاملة بالسوق المحلية.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الغرفة تواصل جهودها في تكثيف التعاون المباشر مع الشركات في مختلف المجالات سواء كانت شركات مصرية أو عالمية بما يحقق التكامل بين أطراف المنظومة الاقتصادية داخل السوق المصرية.

وأضاف ناصر، أن الغرفة تفتح قنوات اتصال دائمة مع الشركات العالمية لتحديث منظومة العمل داخل الغرفة بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها ويرفع في الوقت ذاته من مستويات الخدمة المُقدمة للمستهلك ويرتقي بسوق المحمول في مصر.

وأعدت "هواوي" خطة لدعم الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة في خطتها التكنولوجية حسبما قال خالد العمروسي، مدير مكتب الشركة في مصر.

وقال العمروسي إن الشركة وفرت أطقم فنية من موظفيها المتخصصين في التدريب على مهارات البيع والتواصل والتنمية البشرية لتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرفة التجارية.