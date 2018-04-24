الإحصاء: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يرتفع 25% خلال فبراير الماضي

كتبت - إيمان منصور:

ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 24.8% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة المعلوماتية الشهرية للجهاز، والتي حصل مصراوي على نسخة منها، بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في فبراير الماضي 3.2 مليون طن مقابل 2.6 مليون طن، خلال نفس الشهر العام الماضي.

ودخل في الفترة الأخيرة عدد من مشروعات الغاز الطبيعي على الإنتاج أبرزها بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق في ديسمبر الماضي، وحقل آتول الشهر الماضي.

وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشهر الماضي إن وزارته نجحت خلال العام الماضي في إضافة نحو ١.٦ مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى الإنتاج المحلي من خلال حقول نورس وآتول وشمال الإسكندرية، بالاضافة إلى حقل ظُهر.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي في فبراير الماضي إلى 3.2 مليون طن مقابل 3 ملايين طن، خلال نفس الشهر العام الماضي.

وارتفع إنتاج مصر من البوتاجاز خلال شهر فبراير الماضي بنحو 4.5%، لتسجل 144.6 ألف طن مقابل 138.4 ألف طن في نفس الشهر من العام السابق.

وانخفضت واردت مصر من البوتاجاز في فبراير الماضي بنحو 18.3%، مقارنة بنفس الشهر من 2017، مسجلا 197 ألف طن مقابل 241.1 ألف طن، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وبحسب نشرة الجهاز، استهلكت مصر في فبراير نحو 355.8 ألف طن من البوتاجاز مقابل 364.9 ألف طن خلال فبراير 2017.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، فإن إنتاج السولار خلال فبراير الماضي تراجع إلى 514 ألف طن مقابل 579 ألف طن لنفس الشهر من العام الماضي، كما تراجع استهلاكه بنحو 9.1% إلى 1.16 مليون طن.