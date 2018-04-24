الأحد.. اتحاد المصارف ينظم مؤتمرا حول ابتكارات التكنولوجيا المالية

كتبت- منال المصري:

ينظم اتحاد المصارف العربية، مؤتمرا حول ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية، بالقاهرة يومي الأحد والإثنين المقبلين، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد البنوك، بحسب بيان من الاتحاد تلقى مصراوي نسخة منه.

وبحسب بيان الاتحاد يهدف المؤتمر إلى التأكيد على ابتكارات التكنولوجيا المالية، ودورها في تعزيز الشمول المالي، مع استعراض كافة نماذج ومنتجات التكنولوجيا المالية، وإلقاء الضوء على الشركات الناشئة للتكنولوجيا المالية والعلاقات المتداخلة مع المؤسسات المالية المختلفة.

ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على تطورات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المالية والتحديات التي تواجه تلك التطورات، وتعزيز دور الرقابة على العمليات المصرفية الإلكترونية والحكومات والبنوك المركزية والأسواق والمؤسسات المالية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والتعرف على أهم وآخر أشكال التكنولوجيا المالية.

كما يقيم الاتحاد، المعرض المصرفي العربي للخدمات والمنتجات المصرفية والتكنولوجية لتعزيز الشمول المالي والتثقيف المالي لدى الطلاب المصريين والعرب يوم السبت المقبل لإنعقاد المؤتمر وذلك بمشاركة أكثر من ألفي طالب وطالبة من الجامعات المصرية والدولية.