29.4 مليون دولار صادرات مصر من التمور في الربع الأول من 2018

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في بيان اليوم الثلاثاء، إن صادرات مصر من التمور ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 70% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 30 ألف طن بقيمة 29.4 مليون دولار مقارنة بـ 17.8 ألف طن.

وأضاف قابيل أن قيمة صادرات التمور خلال أول 3 أشهر من العام حققت نسبة 88% من إجمالي صادرات التمور المصرية لعام 2017 بالكامل، حيث ارتفع متوسط سعر الطن خلال الربع الأول إلى 980 دولارا للطن مقارنةً بنحو 824 دولارا للطن لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الوزير، صدرت مصر خلال الربع الأول إلى أسواق 42 دولة مختلفة، على رأسها إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند، كما تم فتح أسواق جديدة بأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا من حيث الإنتاج، بنسبة 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولى عربيا بنسبة بلغت 23%، وفقا للوزير.

وذكر قابيل أنه يجري حاليا العمل على تشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع جديدة لإنتاج وتصنيع وتصدير التمور، حيث يتم تقديم برامج الدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي FAITC التابع للوزارة لتشغيل تلك المصانع قبل موسم الحصاد المقبل في سبتمبر 2018.

وقالت حنان الحضري، مقررة مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، إنه يجري حاليا إنشاء مخازن مبردة للتمور بقدرة تخزينية 4 آلاف طن بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة والتي تعد من أكبر المناطق إنتاجا للتمور بمصر وتعاني من نقص القدرات التخزينية لتمور الواحة بعد الحصاد.

كما يتم تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة لتمور الوادي الجديد، بالإضافة إلى إعداد دراسات جدوى لإنشاء مصانع جديدة للتمور بأسوان والواحات البحرية، لتعظيم القيمة المضافة للتمور، بحسب حنان الحضري.

وقال أمجد القاضي، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، إنه جاري حاليا التوسع في إدخال التمور في الوجبات المدرسية وفي المنتجات الغذائية بشكل عام بالتعاون مع الجهات المعنية، والاستفادة من تمور الدرجة الثانية في إنتاج مسحوق التمر المجفف كبديل للسكر والتمور الرطبة في إنتاج عجينة التمور.

كما يتم حاليا عقد ورش العمل الفنية لتعظيم القيمة المضافة والقدرات التصديرية على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور وتعميق التصنيع المحلي لخطوط إنتاج التمور والتعبئة والتغليف للارتقاء بهذا القطاع الواعد، وفقا للقاضي.

وأشارت منار نصار، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن المجلس التصديري يروج للتمور المصرية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه التجارية بالخارج، بالإضافة إلى الترويج بالمعارض الدولية المختلفة التي ينظمها المجلس.

وأوضحت أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية دعا عددا من كبار مستوردي التمور، حيث استضاف المهرجان الثالث للتمور 6 مستوردين أجانب من دول مختلفة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في استيراد التمور للتواصل مع مصدري التمور المصرية.