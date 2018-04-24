7 جنيهات لكيلو البسلة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور عند نفس مستوياتها أمس الإثنين.

وتراوح سعر كيلو البسلة بين 5 و7 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه، وكيلو الكوسة بين 3 و4.5 جنيه.

ووفقا للأسعار المعلنة على موقع سوق العبور الرسمي، استقرت أسعار الفاكهة عند نفس مستويات أمس.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5 جنيهات.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

البسلة بين 5 و7 جنيهات.

السبانخ بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 1.5 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.