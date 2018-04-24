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    استقرار أسعار سمك البلطي والبوري والمكرونة بسوق العبور اليوم

    11:57 ص الثلاثاء 24 أبريل 2018
    استقرار أسعار سمك البلطي والبوري والمكرونة بسوق العبور اليوم

    كتبت- إيمان منصور:

    استقرت أسعار الأسماك البلطي والبوري والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس مستويات أسعار أمس.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 18.5 و20 جنيها، وسعر كيلو السمك البوري بين 39 و45 جنيها.

    وسجل سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

    كما بقيت أسعار سمك المكرونة السويسي عند مستوياتها خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، لتتراوح بين 49 و55 جنيها.

    كما استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيه للكيلو، وكيلو الجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها.

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