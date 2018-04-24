تطوير مصر تتوقع 32 مليار جنيه إيرادات من مشروع "المونت جلالة السخنة"

القاهرة- وكالات:

قال أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر العقارية، إن شركته تتوقع جني إيرادات قيمتها بين 30 مليارا و32 مليار جنيه من مشروع "المونت جلالة السخنة" العقاري السياحي بالعين السخنة، بحسب وكالة رويترز.

وذكر أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر في مقابلة مع الوكالة على هامش زيارة للصحفيين بمقر المشروع، أن الشركة تستثمر ما بين 16 مليارا و17 مليار جنيه في المشروع الذي يجري تنفيذه على مرحلتين بمنطقة جبل الجلالة.

وأضاف أن شركته تستهدف إنشاء 8000 وحدة سكنية وفندقية في المشروع الذي ستبدأ عمليات تسليم الوحدات فيه خلال ديسمبر 2019.

وتأسست شركة تطوير مصر في 2014 برأسمال مصرح به نحو 1.7 مليار جنيه ورأسمال مدفوع نحو 275 مليون جنيه. ومن بين مؤسسي الشركة مجموعة عرفة، ومجموعة داود، ومجموعة الأهرام.

وقال شلبي إن مشروع الشركة السياحي في العين السخنة يقام على مساحة أرض قدرها 2.2 مليون متر مربع، بتكلفة 1.5 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات، "ويضم وحدات سكنية وفندقية وفيلات وفنادق ومناطق ترفيهية".