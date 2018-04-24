"سك العملة" تشارك في الملتقى الأول للقيادات العربية الشابة

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كتب - مصطفى عيد:

شاركت مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية في فاعليات الملتقى الأول للقيادات العربية الشابة الذي عقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بحضور عدد من السفراء والوفود العربية .

وبحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء، شهد الملتقى تكريم الشباب العربي المتميز فى حفل توزيع جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

وقالت المصلحة إن مشاركتها في الملتقى جاءت بعد زيارة الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي لمصلحة سك العملة حيث دعتها للمشاركة في فاعليات الملتقى والذي كانت جميع الجوائز والدروع والهدايا التذكارية الموزعة فيه من تصميم وإنتاج المصلحة.

وقال عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة، إنه تم تخصيص جناح خاص لمصلحة سك العملة في مقر جامعة الدول العربية خلال فترة انعقاد الملتقى للتعريف بها وبتاريخها.

وأضاف الأحمدي أنه تم تكوين فريق عمل من المصممين بالمصلحة لإعداد التصميمات والجوائز وتم التصنيع في وقت قياسي.

ومن أبرز الجوائز التي قامت المصلحة بإنتاجها لتقديمها في الاحتفالية درع للشيخة فاطمة بنت مبارك وجوائز للرواد العرب، ووسام للشاب القدوة لاعب الكرة محمد صلاح وعدد من التصميمات التي تم تقديمها للكوادر العربية الشابة المشاركة في الاحتفالية.