التخطيط: تخصيص 9 مليارات جنيه استثمارات لتحسين الخدمات بالمحافظات

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، إن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تتضمن تخصيص 9 مليارات جنيه استثمارات موجهة للتنمية المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين في كافة المحافظات.

وأضافت الوزارة أن مستهدفات الخطة في مجال التنمية المحلية، تشمل تطوير 1153 قرية بمشروع تنمية القرى المصرية، والانتهاء من مشروعات تطوير المجازر الآلية بالمحافظات (البساتين، و15 مايو)، والانتهاء من كوبري حِلْمِيّة الزيتون / المَطرية.

كما تشمل مشروعات التنمية المحلية التي تتضمنها الخطة، استكمال مشروع تغطية ترعة المنصورية بمحافظة الجيزة، مع توجيه 250 مليون جنيه لتطوير محور المحمودية بمحافظة البحيرة.

وتضم الخطة تخصيص 100 مليون جنيه لاستكمال تطوير فرع رشيد بمحافظة البحيرة، وتدعيم مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا بحوالي 214 مليون جنيه.

ونشرت وزارة التخطيط على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف يوضح مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في مجال التنمية المحلية بالمحافظات.