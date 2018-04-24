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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:42 ص الثلاثاء 24 أبريل 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتبت- إيمان منصور:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عند نفس مستويات أسعار مساء أمس.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية أيضا في بنكي القاهرة والتجاري الدولي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك قناة السويس وأبوظبي الإسلامي والبركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

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