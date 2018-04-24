أرباح "هيكسل كورب" للخامات الصناعية المضغوطة تتجاوز التوقعات

واشنطن - (د ب أ) :

أعلنت شركة "هيكسل كورب"، الأمريكي لإنتاج الخامات الصناعية المضغوطة مثل ألياف الكربون المضغوط تراجع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكنها جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وذكرت شركة "هيكسل كورب" في بيان مساء الاثنين أن صافي أرباحها بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 61.6 مليون دولار بما يعادل 0.68 دولار للسهم الواحد مقابل 64.6 مليون دولار بما يعادل 0.70 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة المعدلة إلى ما يعادل 0.66 دولار للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 12.8% سنويا إلى 540.1 مليون دولار

مقابل 478.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.