بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

رفع بنك القاهرة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم المسائية، بينما استقر سعره في 9 بنوك عاملة في مصر عند نفس مستويات الصباح.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع في الصباح.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار تعاملات الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي ثابتا عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

وخلال التعاملات المسائية، استقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.