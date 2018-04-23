بنك القاهرة يتواجد في الأندية والجامعات خلال "أسبوع الشمول المالي"

كتبت - منال المصري:

يشارك بنك القاهرة للعام الثاني على التوالي في فعاليات "الأسبوع العربي للشمول المالي" الذي ينظمه البنك المركزي، من خلال التواجد في 35 موقعا خارجيا ومنها أماكن التسوق، ومراكز الشباب والجامعات والأندية بمختلف المحافظات، بحسب حازم حجازي نائب رئيس البنك.

وتهدف مبادرة البنك المركزي إلى زيادة الوعي والثقافة المصرفية بين كافة شرائح المواطنين، وسهولة حصول الأفراد على الخدمات المالية، بحسب بيان من بنك القاهرة اليوم الإثنين.

ويقوم بنك القاهرة بفتح حسابات بنكية للعملاء الجدد بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدنى مع القيام بتخفيض المصاريف السنوية بنسبة 50% لأول سنة، بحسب طارق فايد رئيس البنك.

كما يصدر البنك البطاقة المدفوعة مقدما "Easy Card" مجانا للشباب طوال فترة الحملة، مع تقديم عروض خاصة على منتجات البنك، وفقا لفايد.

وكان البنك المركزي، خاطب البنوك العاملة في مصر، لحثها على فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف، وبدون حد أدنى، وخفض المصاريف السنوية على الحساب بواقع 50% على الأقل، وذلك خلال النصف الثاني من شهر أبريل الجاري، بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي الذي يحل في يوم 27 أبريل من كل عام.

وقال حجازي، إنه يتم توزيع نشرات تعريفية على العاملين بالبنك والعملاء داخل الفروع خلال فعاليات الحملة، إلى جانب إطلاق سيارات دعائية، مشيرا إلى استمرار بنك القاهرة في تطبيق استراتيجيته الجديدة لتدعيم الوعي المصرفي بين شرائح المواطنين.

وذكر طارق فايد أن "حملة الشمول المالي" تسهم في تحويل ثقافة المصريين نحو التعاملات المصرفية، مؤكدا أهمية نشر ثقافة الوعي المصرفي بين كافة شرائح المجتمع وخاصة المرأة المعيلة، والشباب فوق سن الـ 16 عاما.

ولدى بنك القاهرة خطة للتوسع في شبكة فروع البنك، وماكينات الصراف الآلي ATM لتغطية كافة محافظات الجمهورية، إلى جانب إضافة خدمات مصرفية جديدة تناسب كافة شرائح المجتمع، وخدمات المحفظة الإلكترونية Mobile Wallet، بحسب حازم حجازي.