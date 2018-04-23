التخطيط: 100 ألف فرصة تمويل للمشروعات الصغيرة ضمن خطة العام المقبل

كتبت- إيمان منصور:

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، إنفوجراف على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوضح البرامج القطاعية ومُستهدفاتها في خطة العام الأول 2018 – 2019، من الخطة متوسطة الأجل من حيث المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح الانفوجراف، أن الخطة تستهدف استمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال تفعيل دور الجهاز المعني بتنمية هذه المشروعات.

وأظهر الإنفوجراف، إتاحة الخطة، فرص التمويل لحوالي 100 ألف مستفيد سنويا فضلاً عن إنشاء 200 حاضنة أعمال، بما يعمل على زيادة مُساهمة هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 10٪ وتمكينها من توفير حوالي 300 ألف فرصة عمل سنويا.