كريم تحذّر عملاءها: تم اختراق بيانات الشركة وعليكم حماية حساباتكم

كتبت- شيماء شلبي:

حذرت شركة "كريم" عملاءها من اختراق بياناتهم، وطالبتهم بتغيير كلمات سر حساباتهم الشخصية عبر التطبيق، بعد اختراق بيانات الشركة.

وأعربت الشركة عن اعتذارها لخرق بياناتها، وقالت "تعلمنا من هذه التجربة وسنخرج منها أقوى وأكثر تحصنا".

وبحسب ما نشرته الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها رصدت "واقعة إلكترونية تتضمن وصولا غير مصرّح به إلى النظام الذي تستخدمه لتخزين البيانات"، مشيرة إلى أنها لم تجد أي دليل على أي سرقة أو إساءة استخدام مرتبطة بالواقعة ذاتها.

وأوضحت الشركة أن رسالة التحذير تأتي "انسجاما مع قيمنا التي تحتّم علينا أن نكون صريحين وشفافين معكم بخصوص الواقعة، وأن نؤكد التزامنا مجددا بحماية خصوصيتكم وبياناتكم".

وتقول الشركة إنها تعمل لتعزيز أنظمتها الأمنية، لكن على العملاء اتباع بعض الإجراءات لضمان أمان بياناتهم وحساباتهم الشخصية، وهي كالتالي:

- إدارة كلمات المرور بشكل جيد، عبر تحديث كلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة كريم، بالإضافة إلى جميع الحسابات الأخرى التي تستخدم فيها تفاصيل مماثلة، قم باستخدام مزيج قوي من الأحرف، ولا تستخدم نفس كلمة المرور لمواقع متعددة.

- توخَّ الحذر إزاء أي اتصالات غير موثوقة تطلب منك تقديم معلومات شخصية أو توجهك نحو صفحة ويب تطلب منك ذلك.

- تجنب الضغط على المرفقات أو الروابط التي تصلك من عناوين بريد إلكتروني غير مألوفة بالنسبة لك.

- واظب على مراجعة حسابك المصرفي وبيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك لاكتشاف أي نشاط مشبوه – وفي حال لاحظت أي شيء غريب، استفسر عنه من مصرفك.

وقالت الشركة "إننا نعتبر خصوصية عملائنا أمرًا بالغ الأهمية، حيث نقوم بانتظام بمراجعة وتحديث أنظمة الأمن الإلكتروني لدينا لمواجهة مجرمي الإنترنت - ولكن لم تكن احتياطاتنا كافية هذه المرة".