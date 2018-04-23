"شيبسي":70% من تقاوي البطاطس التي نحتاجها للزراعة محلية

كتبت - منال المصري:

قالت شركة شيبسي للصناعات الغذائية، اليوم الإثنين، إنها تمكنت عبر برنامج إنتاج تقاوي البطاطس في مصر، من توفير 70% من احتياجاتها من التقاوي محليا لزراعة 40 ألف فدان بالبطاطس لتوفير 100% من البطاطس المستخدمة في إنتاج الشركة منها.

وأضافت الشركة أن توفير كل احتياجاتها من البطاطس المستخدمة في إنتاج الشيبسي عبر زراعتها محليا يأتى ذلك توافقا مع رؤية مصر 2030 في الاعتماد بشكل أكبر على المواد الخام المحلية.

وقال تامر مسلم المدير العام للشركة، إن الشركة نجحت في تطوير البرنامج الزراعي لها في مصر ليكون ثاني أكبر برنامج زراعي على مستوى الشركة الأم "بيبسيكو" عالميا، حيث تعمل الشركة على خلق القيم المشتركة من خلال نقل المعرفة وتعميم التجربة والمساهمة في خلق فرص عمل للمزارعين.

ووفرت الشركة 4 آلاف فرصة عمل للمزارعين عبر زراعة الـ40 ألف فدان بالبطاطس في مصر، وفقا لمسلم.

وأضاف مسلم أن الشركة تعمل على توفير التقاوي المحلية بجودة عالية قادرة على مقاومة جميع الظروف الجوية، وتحمل وسائل النقل التي يمكن أن تلحق الضرر بالتقاوي.

وذكر أن الأبحاث العلمية والتجارب الميدانية التي تم إجراؤها لإتمام المشروع استغرقت 4 سنوات، واشترك بها 17 مهندسا زراعيا، و150 من المزارعين، وخبراء زراعة تقاوي البطاطس.

وبلغت صافي إيرادات بيبسيكو عالميا ما يقرب من 63 مليار دولار في 2017 بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات التي تشمل بيسبي كولا، وتروبيكانا، وشيبسي وغيرها، وفقا لتامر مسلم.

