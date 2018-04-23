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مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة لمستوى قياسي جديد

02:59 م الإثنين 23 أبريل 2018
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة لمستوى قياسي جديد

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

أغلقت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين، عند مستوى قياسي جديد، حيث تخطى المؤشر الرئيسي مستوى 18 ألف نقطة، لأول مرة في تاريخه.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1% عند مستوى 18080 نقطة، متأثرا بمشتريات أجنبية وعربية.

بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 54.6 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 34 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 88.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.66% إلى مستوى 17898 نقطة.

البورصة المصرية اسعار الأسهم

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