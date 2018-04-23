ارتفاع الفاصوليا والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي والخيار خلال تعاملات اليوم الإثنين، بسوق العبور مقارنة بمستويات أمس، بينما تراجع سعر كيلو الطماطم.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و7.5 جنيه بزيادة نصف جنيه، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و5 جنيهات بانخفاض 25 قرشا عن أمس.

ووفقا للأسعار المعلنة على موقع سوق العبور الرسمي، استقرت أسعار الفاكهة عند نفس مستويات أمس.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5 جنيهات بانخفاض 25 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه

الكوسة بين 3 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7.5 جنيه بزيادة نصف جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات بزيادة نصف جنيه

الملوخية بين 4 و6 جنيهات بزيادة نصف جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات بزيادة نصف جنيه.

البسلة بين 5 و7 جنيهات.

السبانخ بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 6.5 و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 1.5 و4.5 جنيه.

الموز البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.