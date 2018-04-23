"موانئ دبي السخنة" تطلق خدمة حجز مواعيد قدوم الشاحنات للميناء إلكترونيًا

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة موانئ دبي العالمية السخنة في بيان اليوم الإثنين، إنها أطلقت خدمة حجز المواعيد للشاحنات، وهي عبارة عن نظام فوري لحجز مواعيد قدوم الشاحنات الراغبة في تسليم أو استلام الحاويات بالميناء.

وقال أجاي سينج، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية السخنة: "نعمل باستمرار على تطوير عملياتنا التشغيلية بما يضمن سيولة حركة الشحنات الصادرة والواردة من وإلى الميناء بكل كفاءة وفعالية".

وأضاف أن الخدمة الجديدة "تُعد أكثر من مجرد خدمة تقليدية لحجز المواعيد للشاحنات، حيث تمثل نظاما إلكترونيا على الإنترنت لزيادة الكفاءة التشغيلية والقدرة الاستيعابية للميناء".

وذكر سينج: "أنّ هذه الأداة الفعالة تتيح لنا التخطيط الكفء والإدارة الفعالة لخدماتنا بشكل أكثر دقة عن ذي قبل، كما تساعدنا أيضا في تخطيط وإدارة الميناء ككل وزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف الإدارية وتحسين علاقتنا مع كافة المتعاملين معنا، وهو ما يعني زيادة رضا العملاء".

وقالت الشركة إن خدمة حجز المواعيد للشاحنات تتيح إمكانية اختيار الوقت المناسب لقدوم الشاحنات للميناء، وإتاحة الفرصة للميناء كي يلبي احتياجات العملاء بصورة مرتّبة قبل قدومهم، وأداء الخدمات بشكل أسرع، بحسب البيان.

وأضافت أنه عندما تقوم إحدى شركات الشاحنات بإجراء حجز لموعد جديد، تقوم خدمة الحجز الإلكترونية بالتأكد من صحة بيانات العميل مما يؤدي لتقليل الزيارات والمصروفات غير الضرورية نتيجة للمعلومات غير الصحيحة، وبالتالي تنظيم الرحلات التي تقوم بها الشاحنات للميناء بشكل أفضل.