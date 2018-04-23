أرباح مصر للتأمين تسجل 1.3 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام الجاري

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة مصر للتأمين خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 11% لتسجل 1.3 مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقال حسين عطا الله، رئيس الشركة في بيان اليوم الإثنين، إن ارتفاع الأرباح يأتي نتيجة تحقيق نتائج "غير مسبوقة" على كافة المستويات التأمينية والاستثمارية ومعدلات النمو، وإن الشركة "تخطو نحو العالمية برؤى ثابتة وقوية".

وأضاف أن "الشركة بدأت تنفيذ سياسات جديدة بأدوات عصرية تعتبر بمثابة ثورة ضخمة في تطوير منتجات التأمين الطبي، حيث شرعت في تطوير سياسات الاكتتاب التأميني في هذا المجال".

"كما أصدرت الشركة وثائق للتأمين الطبي تلامس احتياجات المواطن المصري من الجودة ومستوى الخدمة والأسعار" بحسب البيان.

وقال البيان، إن شركة مصر للتأمين عقدت تحالفات عالمية مع كبار شركات إعادة التأمين في مجالات الإعادة وتقدير الأخطار والحماية من أضرار السوق.

وأضاف البيان، أن مكتب دبي لمصر للتأمين يحقق أعلى النتائج فى عمليات إعادة التأمين و"يحقق تواجدا عربيا ودوليا قويا."

وقال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، العضو المنتدب إن الشركة القابضة للتأمين تستهدف تعظيم المحافظ الاستثمارية للشركة وشركاتها التابعة واستثمار العوائد العقارية بما يعظم القدرات العقارية، واتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية للمساهمة في برامج التنمية للاقتصاد المصري وزيادة معدل الادخار القومي.

وأضاف رئيس القابضة، في البيان، أن الفترة المقبلة ستشهد نموا في الطلب على التأمين على كل المباني الحكومية في مصر، وتوسيع قاعدة التأمين وزيادة الادخار للاقتصاد القومي.

وتابع أن التوجه الجديد للقابضة للتأمين وشركاتها التابعة يعتمد على عدة أبعاد استراتيجية تتضمن التنوع المدروس والمخطط من قبل دراسات استثمارية دقيقة أعدتها الشركة، متوقعا أن يكون هناك دورا كبيرا للشركات في رسم خريطة الاستثمار بمصر الفترة المقبلة.