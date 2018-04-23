وزير قطاع الأعمال: فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية غير مطروحة

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن فكرة بيع أو خصخصة شركات الأدوية التابعة للوزارة غير مطروحة، "لكن لا مانع من الدخول فى شراكات بهدف التطوير وفتح أسواق جديدة".

وأضاف خلال اجتماعه بلجنة الصحة بالبرلمان، أن الوزارة تهدف إلى تقوية ودعم شركات الأدوية التابعة لها وزيادة حصتها السوقية مع تنويع المنتجات وتغطية احتياجات السوق، بما يمكن تلك الشركات من التواجد بقوة والمنافسة في سوق الدواء المصري.

وناقش الوزير خلال اجتماعه مع اللجنة، خطة وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بشركات الأدوية التابعة لها، وذلك بحضور أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وقال الوزير، إن شركات الأدوية التابعة تعانى من تقادم الآلات والمعدات رغم امتلاكها للعديد من الأصول العقارية غير المستغلة، وإعادة استغلالها مع الحفاظ على استمرارية عمل المصانع القائمة، وكذلك إعادة هيكلة العمالة وتأهيل العنصر البشري مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق العاملين.

وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة تشمل إنشاء خطوط إنتاج جديدة مزودة بتكنولوجيا حديثة لتحسين أداء الشركات والتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وبما يسهم فى زيادة الصادرات.

وأكد الوزير أن آلية تسعير الأدوية تحتاج إلى إعادة نظر مع الحفاظ على توفر الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين وبما يحفظ مصالح الشركات، موضحًا أن عملية التسعير من اختصاص وزارة الصحة.