تراجع الديون وتعافي السوق يرفع أرباح "جهينة" 39% في الربع الأول

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 39% لتصل إلى نحو 81 مليون جنيه، مقابل 58.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إن التحسن في صافي الربح خلال الربع الأول من العام "جاء متأثرا بانخفاض تكلفة التمويل نتيجة انخفاض حجم الديون البنكية، بالإضافة إلى بدء تعافي سوق السلع الاستهلاكية".

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي، بحسب القوائم المالية للشركة التي أرسلتها للبورصة.

واستحوذ قطاع الألبان على 51% من الإيرادات المجمعة للشركة في الربع الأول من 2018، تلاه قطاع الزبادي بنسبة 20%.

وخلال العام الماضي، ارتفعت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 269%، مقارنة بأرباحها في عام 2016.

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الحليب والزبادي والعصائر وتصدر إنتاجها إلى أسواق في الشرق الأوسط وأمريكا والدول الأوروبي.