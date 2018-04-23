البترول: منحة أوروبية لتوصيل الغاز الطبيعي للأسر الأكثر احتياجا

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن ما يقرب من 500 ألف أسرة من ذوي الدخول المنخفضة يمكنها الاستفادة من منحة يوفرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 68 مليون يورو، والتي ستوفر حصة من رسوم توصيل الغاز لمنازل الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعاون مع وزارة التضامن لتحديد هذه الأسر التي يمكنها الاستفادة ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن تفاصيل المشروع المشترك الذي يموله الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الدولي للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالمناطق الأكثر احتياجاً، وفقا للبيان.

وسيتمثل دور وزارة التضامن في تحديد الأسر المستحقة للدعم المالي في هذا الخصوص بالمناطق الأكثر احتياجا من خلال عدة إجراءات تعمل عليها الوزارة لاستهداف هذه الأسر، وإجراء بحث اجتماعي، وإعداد خرائط وقواعد بيانات بالمناطق غير القادرة، بحسب ما قالته غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في المؤتمر.

ووصل عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ عام 1980 وحتى الآن إلى نحو 8.6 مليون وحدة 30% منها بواقع 2.7 مليون وحدة تم توصيل الغاز لها في السنوات الأربع الماضية، وفقا لطارق الملا.

وقال الوزير إن المنحة تشمل أيضا تقديم الدعم الفني لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في سوق الغاز المصري من خلال دعم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي تم إنشاؤه مؤخرا ككيان مستقل "مما يسهم في المضي قدما نحو تحرير سوق الغاز، وجذب استثمارات جديدة هائلة في أنشطة الغاز الطبيعي".

كما تتضمن المنحة أيضا تقديم الدعم لإنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة المعروف باسم ERP، وذلك في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والذي يعد أحد الدعائم الرئيسية لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول بهدف ربط القطاع بالكامل ككيان واحد لتسهيل عمليات اتخاذ القرار.

وقال ميجيل ارياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، إن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة سيتطور بشكل أسرع خلال الفترة المقبلة في ضوء توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارته للقاهرة بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة.