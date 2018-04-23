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أوراسكوم كونستراكشون تسلم مصنعا لإنتاج الميثانول في الولايات المتحدة

11:06 ص الإثنين 23 أبريل 2018
أوراسكوم كونستراكشون تسلم مصنعا لإنتاج الميثانول في الولايات المتحدة

أوراسكوم كونستراكشون

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، تسليم أكبر مصنع لإنتاج الميثانول في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت تقوم بإنشاءه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إنه تم توقيع شهادة إنجاز الأعمال الميكانيكية للمصنع في 18 أبريل الماضي.

وأضافت الشركة، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الذي يقع في مدينة Beaumont بولاية تكساس تصل إلى 1.75 مليون طن متري سنويا.

وحققت أوراسكوم كونشتراكشون، زيادة في صافي أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 60.6% مقارنة بعام 2016، مسجلة 85.1 مليون دولار في عام 2017 مقابل 53 مليون دولار العام قبل الماضي.

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