بنكا قناة السويس والتجاري الدولي يرفعان سعر الدولار في تعاملات الصباح

كتبت- شيماء حفظي:

رفع بنكا قناة السويس والتجاري الدولي، سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما خفض مصرف أبو ظبي الإسلامي السعر، واستقر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مساء أمس.

وزاد سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع بتعاملات أمس.

بينما انخفض سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع مقابل 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا أيضا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.