"مصري" معرض للمنتجات الحرف اليدوية في مايو

كتبت - ياسمين سليم:

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي الدورة الأولى من معرض التصميم والحرف اليدوية "مصري" بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، بمركز المؤتمرات في الفترة من 2 إلى 5 مايو المقبل، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الأحد.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة معنية بشكل كبير بدعم الحرف اليدوية ودعم أصحابها للاستمرار فيها، كما تهتم الوزارة بتنظيم معارض لها سواء في العاصمة أو المحافظات وعلى رأسها معرض ديارنا الذي يعرض منتجات الأسر المنتجة.

وأضافت أن التعاون مع جمعية المصدرين من شأنه تشجيع الجمعيات الأهلية على العمل في المجالات غير التقليدية ومنها التصدير، بالإضافة إلى تشجيع المستفيدات والمستفيدين من الدعم النقدي الذين يحصلون على قروض للمشروعات المتناهية الصغر على تصدير تلك المنتجات.

كما تسعى الوزارة إلى تشجيع العارضين الذين يشاركون من خلال جمعيات مثل الأسر المنتجة على تسجيل مشروعاتهم كي يتحولوا إلى القطاع الرسمي ويصبح لديهم سجل تجاري وضريبي، وفقا لما قالته الوزيرة في مؤتمر اليوم لإعلان تفاصيل المعرض.

وذكرت الوزيرة أن المعرض سيتيح فرصة لأصحاب الحرف اليدوية من محافظات مختلفة لعرض منتجاتهم، وأن هناك اهتماما كبيرا بمشاركة عارضين من سيناء وتوفير تسهيلات كبيره لهم ودعمهم لعرض أعمالهم ومنتجاتهم في المعرض.

كما سيقام على هامش المعرض ورش عمل ومحاضرات تقدم معلومات مهمة لرفع قدرات القائمين على الحرف اليدوية وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والمجلس التصديري، بحسب الوزيرة.

وقال خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن حجم تجارة منتجات الحرف اليدوية على مستوي العالم يبلغ 124 مليار دولار تسهم مصر بنحو 178 مليون دولار منها فقط.

وأضاف الميقاتي أن جمعيته تطمح لتنظيم معرض دولي لمنتجات الحرف اليدوية.