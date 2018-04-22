خبير: قرار حجب مواقع الألعاب الإلكترونية لن يمنعها ولكن يقلل انتشارها

كتبت - شيماء شلبي:

اعتبر وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، أن قرار النائب العام بحجب المواقع التي تبث الألعاب الإلكترونية الخطرة لن يمنع من الوصول لهذه الألعاب، لكنه سيقلل من انتشارها.

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا، مساء أمس، بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التي تبث الألعاب الإلكترونية ذات الخطورة على شبكة الإنترنت ومنها ما يسمى بـ"الحوت الأزرق" وغيرها باعتبار أنها تستهدف صغار السن.

وقال حجاج لمصراوي إن "لعبة الحوت الأزرق لن تكون اللعبة الأولى والأخيرة من هذا النوع، فهناك أشخاص مازالوا يستطيعون الحصول على هذه الألعاب من خارج المنصات الرسمية للبرامج، وهو ما يصعب من عمليات الحجب ولكن القرار بالتأكيد سيقلل من حجم الانتشار".

وأضاف أن متاجر التطبيقات عبر أنظمة التشغيل المختلفة قامت بالفعل بحذف اللعبة منذ أشهر ولا توجد على قوائم متاجر جوجل أو آبل.

وتابع "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان سيجد صعوبة بالغة في حجب أي أبلكيشن متاح عبر هذه المتاجر الرئيسية إذا لم تقم الشركات نفسها بحجبه".

ويتمكن بعض المستخدمين من الوصول إلى لعبة "الحوت الأزرق" عن طريق بعض الأجهزة والهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد أو الأوبن سورس، بطرق مختلفة عن طريقة التحميل المباشر، حيث تتيحها بعض المنتديات والجروبات الخاصة، وهو ما سيعمل جهاز تنظيم الاتصالات علي حجبه وتتبعه، وفقا لحجاج.

وأضاف أن ما يقرب من 5 ألعاب أخرى تؤدي إلى نفس العواقب، لابد من ضمها الحجب.

واعتبر حجاج أن قرار الحجب يعد خطوة استباقية لعقوبات وبنود قانون أمن المعلومات الذي يتم مناقشته الآن بالبرلمان، والذي سيسمح بحجب مواقع تتيح هذه الألعاب أو أية مواقع أخرى سيتم تصنيفها بالضارة.

وقال مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمصراوي، إنهم يبحثون مع المشغلين آليات حجب الألعاب الإلكترونية الضارة، بعد أن طلب النائب العام من الجهاز تعطيلها وحجبها.

ورفض المصدر الحديث عن كيفية تحديد هذه الألعاب الضارة وهل هناك حصر بأعدادها أم لا، وعن مخاوف البعض أن يؤثر ذلك على عمل بعض المواقع التي تتيح تحميل الألعاب ضمن خدماتها الإخبارية أو الترفيهية.

وقال المصدر إن الجهاز لا يعني بالمحتوى وإنه الجهة الوحيدة التي ستتوجه لها أجهزة الدولة لحجب المواقع أو حظرها.

وأعلنت منصة جوجل بلاي أنها أزالت من متجرها لعبة "الحوت الازوق" في نوفمبر الماضي، وبالمثل قام مسؤولو شركة آبل عبر متجر آب ستورز، بعد تلقي شكاوي عالميا حول خطورة اللعبة.

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