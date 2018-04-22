600 شركة تحضر مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" برعاية الاستثمار وقطاع الأعمال

القاهرة- مصراوي:

ينطلق الأحد المقبل مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" في نسخته الثالثة، برعاية وحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "فرص وتحديات عهد الإصلاح " في حضور 600 شركة ورجل أعمال وسط أحداث اقتصادية جوهرية صاحبها إطلاق أول استراتيجية قومية للأنشطة المالية غير المصرفية وبرنامج حكومي طموح يستهدف جمع 80 مليار جنيه من طرح شركات عامة في البورصة.

ويعرض خالد النشار ورضا عبد المعطي نائبي رئيس هيئة الرقابة المالية ومحسن عادل نائب رئيس هيئة البورصة خطط الهيئتين لتطوير سوق المال واستقبال الطروحات الحكومية والخاصة الجديدة.

ويشارك في المؤتمر مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرمس، ورنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن القابضة وعمرو أبوالعيش رئيس شركة تنمية لتمويل متناهى الصغر ومحمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام.

كما ينضم عبد الله الإبياري رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر كمتحدث في المؤتمر بجانب وليد حسونة رئيس شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة، وحاتم سمير الرئيس التنفيذى لشركة «جلوبال ليس» للـتأجير التموييى، وطارق أباظة العضو المنتدب لشركة النعيم للأوراق المالية وكريم هلال رئيس الجمعية المصرية الآسوية وعمرو العبد العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال.

ويضم المؤتمر 4 جلسات بخلاف الكلمات الافتتاحية، وتنطلق الجلسة الأولى تحت عنوان "الطروحات الحكومية رؤية موضوعية" وتفتح النقاش حول أفضل الشركات المدرجة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة ومدى جاهزية السوق لاستقبال تلك الطروحات والحصص المناسبة للطرح وكذلك التوقيت.

وتبحث الجلسة أيضا مدى صلاحية تمويل المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والريف المصرى وقناة السويس من خلال البورصة ودور بنوك الاستثمار في عمليات الطروحات بشكل عام وكيفية تسعير الأسهم.

وترسم الجلسة الثانية خارطة طريق لتطوير سوق المال من خلال وضع تصور للمشاكل التي تعرقل إنطلاقه وتصورات وحلول إنقاذ صناعة صناديق الاستثمار باعتباره الممثل الأصيل للاستثمار المؤسسى بالبورصة ومصير الملفات الجديدة مثل الصكوك وبورصة العقود الآجلة والسندات قصيرة الأجل ومستقبل تشكيل أول اتحاد للأوراق المالية كجهة نقابية للدفاع عن السوق .

وتستشرف الجلسة الثالثة ، بعنوان "رهان الخدمات المالية غير المصرفية "، مستقبل الاستثمار في أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والقدرة التنافسية للشركات العاملة بها، بعد توسع البنوك في تأسيس أذرع استثمارية جديدة في تلك المجالات.