41.7 % زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال 2017

كتبت - إيمان منصور:

قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن حركة التبادل التجاري بين مصر وفيتنام شهدت زخما كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 41.7% مقارنة بعام 2016.

ووصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفيتنام خلال عام 2017 إلى 377 مليون دولار مقابل 266 مليون دولار، وفقا لسعيد عبد الله.

وقال عبد الله في بيان لوزارة التجارة اليوم الأحد، إن أهم الصادرات المصرية للسوق الفيتنامي تتضمن الجلود المدبوغة، وقطع الغيار، والقشريات الحية أو الطازجة.

بينما تتمثل الواردات المصرية من فيتنام في الإطارات من مطاط والأجهزة الكهربائية، وجوز الهند، والكاجو، والأقمشة التركيبية، وخيوط القطن، والشاي، والبن، والفلفل المجفف، والأسماك المجمدة، بحسب عبد الله.

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الأولى للجنة الفرعية للشئون التجارية والصناعية بين مصر وفيتنام اليوم بالقاهرة، والتي رأس سعيد عبد الله، الجانب المصري فيها، بينما رأس الجانب الفيتنامي تساو كوك هونج نائب وزير التجارة والصناعة لدولة فيتنام.

وتناولت الاجتماعات نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية فيتنام خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي شهدت عقد منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، ودعوة الرئيس السيسي خلال الزيارة للمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين إلى الاستثمار في مصر بكافة المجالات.

كما تطرقت الاجتماعات أيضا إلى أهمية الاستفادة من تجربة فيتنام التنموية في منطقة شرق آسيا التي تمثل نموذجا اقتصاديا يقوم على تعظيم دور المعرفة والإبداع التكنولوجي بناءً على خطط دقيقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي ساهم في تحقيق التحول الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في فيتنام، بحسب البيان.

واستعرضت اللجنة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل المعلومات ومعايير السلع واللوائح الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية والسمكية في كل بلد، وكذا إمكانية التعاون بين الجانبين في المجال الجمركي وتعزيز التدريب الفني للجمارك وبناء القدرات واستخدام الطلبات الجمركية الحديثة، وفقا لسعيد عبد الله.

وقال عبد الله إن اللجنة بحثت أيضا تبادل المعرفة والخبرة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والعلوم وريادة الأعمال وحوافز البحث والتطوير وبرامج الابتكار والدعم، بالإضافة إلى التعاون وتبادل المعلومات حول المشاركة في المعارض الدولية والحلقات الدراسية الاقتصادية التي تنظم في كلا البلدين.

ودعا سعيد عبد الله ممثلي القطاع الخاص الفيتنامي لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا السوق "الضخم".

وفى نهاية الاجتماعات تم توقيع بروتوكول الدورة الأولى للجنة الفرعية للشئون التجارية والصناعية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال المعارض والتي تهدف الى تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية وتعزيز العلاقات التجارية بينهما من خلال إقامة المعارض والأسواق الدولية.