أسعار الحبوب والسلع الأساسية واللحوم اليوم

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الحبوب والسلع الأساسية واللحوم والدواجن خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواها خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات موقع مجلس الوزراء.

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 23 و39 جنيها، واللحم الكندوز بين 100 و185 جنيها، والسكر بين 7.25 و15 جنيها، والفول بين 9 و30 جنيها.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع، ويعتمد المجلس على متوسط الأسعار القطاعي للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

وفيما يلي أسعار السلع تبعا لما وردت على الموقع:

الحبوب والسلع الأساسية

الأرز السائب بين 6.5 و9 جنيهات للكيلو.

الأرز المعبأ بين 7 و13 جنيها للكيلو.

الفول بين 9 و30 جنيها للكيلو.

العدس بين 13 و42 جنيها للكيلو.

الدقيق بين 5.85 و11.5 جنيه للكيلو.

السكر بين 7.25 و15 جنيها للكيلو.

الشاي بين 70 و91 جنيها للكيلو.

السمن الصناعي بين 17 و27 جنيه للكيلو.

السمن البلدي بين 60 و150 جنيها للكيلو.

زيت عباد الشمس بين 16 و28.5 جنيها للتر.

المكرونة بين 4 و13 جنيها للكيلو.

البيض بين 30 و45 جنيها للكرتونة.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 100 و185 جنيها للكيلو.

الضأن بين 100 و220 جنيها للكيلو.

البتلو بين 100 و260 جنيها للكيلو.

الدواجن البيضاء بين 23 و39 جنيها للكيلو.

الدواجن البلدي بين 35 و45 جنيها للكيلو.