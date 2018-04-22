16.5 مليار جنيه زيادة في مخصصات صناديق المعاشات بالموازنة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 16.54 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد مقارنة بالمتوقع في العام المالي الجاري.

وتشير بيانات موازنة العام المالي الجديد 2018-2019 أن إجمالي مساهمات الموازنة العامة في صناديق المعاشات خلال العام المالي الجديد تبلغ 69.04 مليار جنيه مقابل 52.5 مليار جنيه متوقعه هذا العام، بارتفاع قدره 31.4%.

ووفقا لموزانة الهيئة العامة للتأمينات فإن إجمالي المساهمات تنقسم إلى 34.86 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي و34.17 مليار جنيه لصالح صندوق التأمينات للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

ووفقا لمصدر بهيئة التأمينات الاجتماعية فإن مساهمات الخزانة العامة في صناديق التأمينات تصرف عادة على تمويل العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات والتي تتحملها الخزانة العامة.

كما تشمل هذه المساهمات، المعاشات الاستثنائية بكل أنواعها والتي تقرها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال قرار وزاري، ويستفيد منها عادة أسر الشهداء والمصابين في الأحداث وبعض الفئات المستحقة لذلك.

كما تمول هذه المساهمات أي زيادة تتطرأ على المعاشات خارج ما تتحمله صناديق التأمينات الاجتماعية المقررة لها في قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، بحسب المصدر.