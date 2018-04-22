الصوت والضوء توفر خدمات مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية، توفير كراسي مجانية لرواد عروضها من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في منطقة الكرنك بالأقصر.

وقالت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأحد، إن القرار يأتي دعما للسياحة الميسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقا للبيان، قال سامح سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن توفير هذه الخدمة ضمن خطة جعل مدينة الأقصر أكثر المدن إتاحة لاستقبال الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة "فهي فئة كبيرة لايستهان بعددها".

وأضاف سعد، أن خدمة الكراسي المتحركة ستتيح لأكبر عدد من راغبي السياحة الثقافية الاستمتاع بالعرض أكثر مما سبق حيث يتمكنوا من التحرك أثناء العرض بسهولة دون أي عوائق.