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البورصة تصعد في نهاية تعاملات الأحد بفضل مشتريات أجنبية وعربية

03:01 م الأحد 22 أبريل 2018
البورصة تصعد في نهاية تعاملات الأحد بفضل مشتريات أجنبية وعربية

كتب - مصطفى عيد:

تباين أداء مؤشرات البورصة، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66% إلى مستوى 17898 نقطة، مدفوعا بمشتريات أجنبية وعربية.

بينما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وسجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي شراء خلال تعاملات اليوم بقيمة 317 مليون جنيه و65.8 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع بصافي قيمة 382.7 مليون جنيه.

وكانت البورصة أنهت تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع جماعي بمؤشراتها، وصعد المؤشر EGX30 بنسبة 0.4% إلى مستوى 17781 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة

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