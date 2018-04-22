4 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الأح

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 4 جنيهات للجرام مقارنة بمستويات أمس السبت، تأثرا بتراجع الأسعار العالمية في جلسة أول أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 658 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 662 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 564 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 752 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5264 جنيها.

وأرجع نجيب تراجع سعر الذهب في مصر اليوم إلى التأثر بانخفاض الأسعار العالمية يوم الجمعة آخر جلسات الأسبوع الماضي.

وتراجع أسعار الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1335.68 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة تداول أول أمس الجمعة بالسوق الأمريكي مسجلا أول خسارة أسبوعية هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.