مسؤولون ورؤساء تكتلات اقتصادية يبحثون فرص الاستثمار فى مؤتمر "حابي"

القاهرة- مصراوي:

يسعى مؤتمر حابى للاستثمار الذى يعقد الأحد 29 إبريل الجارى، إلى توفير مجال لعرض ومناقشة

يعقد مؤتمر حابي للاستثمار، يوم الأحد المقبل، 29 أبريل، برعاية الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية واتحاد شركات التأمين.

ويناقش المؤتمر فرص العمل والشراكة بين المستثمرين، وموقع مصر على خريطة الاستثمار العالمى وتنافسيتها فى تسهيل ممارسة الأعمال، وخطط التكتلات الممثلة لرؤوس الأموال.

وبجانب كلمات ومقابلات الوزراء، يعرض المستشار القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أمام الحضور، خطط عمل الهيئة في الفترة المقبلة على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية والملفات المرتبطة بها، وتدعيم دورها الرقابي في ظل تزايد معدلات النمو بأسواق المال والتمويل.

كما يطرح محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية آليات الترويج لجذب شركات للقيد بالبورصة، ودعم السوق بالأدوات المالية الجديدة، وغيرها من الخطط التى انتهت البورصة من وضعها فى الفترة الأخيرة ويتم الكشف عنها خلال المؤتمر، إلى جانب كلمة لمحمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام ورئيس القطاع الفنى بالوزارة.

وعلى مستوى اتحادات رجال الأعمال، يلقى محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين كلمة افتتاحية عن خطط الاتحاد فى الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يرافقه وفد رفيع المستوى من الاتحاد للمشاركة في أعمال المؤتمر.

كما يشارك في فعاليات مؤتمر حابي، ممثلين لتكتلات قطاعية وإقليمية، منهم علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين وكريم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري الآسيوي، ويشارك في إدارة جلسات المؤتمر، وهاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، وماجد شوقي نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بلتون وماهر عشم رئيس شركة مصر لنشر المعلومات.

تناقش الجلسة الأولى موقع مصر على خريطة الاستثمارات الخليجية خلال العام الجاري، والكشف عن القطاعات الاقتصادية الجاذبة لمستثمرى الخليج العربي خلال الوقت الحالي وترتيبها بقائمة الأولويات، وهل يحظى القطاع المالي غير المصرفي باهتمام رؤوس أموال الخليج مثل القطاع المصرفي.

وترصد الجلسة الثانية رؤية ممثلي الأعمال الأوروبية والأمريكية لوضع وبيئة الاستثمار في مصر على ضوء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفرص تعظيم الاستفادة من المحافظ الاستثمارية التي تستهدف أسواق منطقة الشرق الأوسط.

أما الجلسة الثالثة فتناقش قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الاهتمام الحكومى بالعلاقات الاقتصادية المشتركة مع دول آسيا والقارة السمراء، من خلال بحث التحديات والفرص بالقطاعات الاكثر جذبا لرؤوس الأموال الأفرواسيوية، والعناصر المحفزة لتبادل الاستثمارات بين هذه الدول.