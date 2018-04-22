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طارق الملا يبحث سبل التعاون مع نائب وزير الصناعة الفيتنامي

02:37 م الأحد 22 أبريل 2018
طارق الملا يبحث سبل التعاون مع نائب وزير الصناعة الفيتنامي

وزير البترول خلال لقائه نائب وزير الصناعة والتجارة

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول مع كاو كوك هانج نائب وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال البترول، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد.

ويزور نائب الوزير الفيتنامي مصر حاليا على رأس وفد للمشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والصناعة بين مصر وفيتنام والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في إطار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفيتنام في سبتمبر الماضي.

وأعرب نائب الوزير الفيتنامي عن "تطلع بلاده لدعم التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في صناعة البترول والغاز".

طارق الملا فيتنام البترول وزارة البترول

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