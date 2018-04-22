وزير البترول يبحث مع سفير كندا فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع

كتب - مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، مع السفير الكندى بمصر جيس داتون، سبل تعزيز التعاون والمشروعات المشتركة التي يمكن أن تساهم فيها الاستثمارات الكندية خاصة في مجالات الثروة المعدنية والغاز الطبيعي والبترول والبتروكيماويات.

كما بحث الجانبان الاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين لدعم صناعة البترول والتعدين، بحسب بيان من وزارة البترول.

وقال الملا إن هناك عددا من الشركات الكندية تعمل في مصر وحققت نجاحات في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز وفى مجال التدريب وتنمية مهارات العاملين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البتروكيماويات والثروة المعدنية "والتي تمثل مجالات واعدة لتحقيق مزيد من التعاون".

وقال السفير الكندي إن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين والشركات الكندية بالفرص الاستثمارية في مصر بصفة عامة، وفي قطاعي البترول والتعدين بصفة خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات وبنية أساسية قوية، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وأضاف أن مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وصناعة البتروكيماويات والأسمدة والتعدين من أهم المجالات التي تسعى من خلالها الشركات الكندية تعزيز استثماراتها في مصر، "وذلك في ضوء ما شهدته تلك المجالات من طفرة كبيرة ونتائج متميزة خلال الفترة الأخيرة"، بحسب البيان.